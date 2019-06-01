Школьница из Иркутска выиграла два бесплатных билета в Сочи в конкурсе детских рисунков

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-01T16:33:24+03:00

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Школьница из Иркутска 7-летняя Маргарита Барайщук заняла второе место в конкурсе детских рисунков, который среди ребятишек от 2,5 до 12 лет проводила одна из российских авиакомпаний.

Конкурс проходил с 15 апреля по 12 мая и собрал около 70 работ из Москвы, Подмосковья, Иркутской области, Тывы, а также из Беларуси. Работы оценивали в трёх номинациях, и в одной из них призером стала иркутянка Маргарита Барайщук

- Свой рисунок Маргарита назвала: «Ночной Иркутск, небо над островом Конный», - сообщили в пресс-службе авиакомпании. - Мы подготовили для неё сюрприз – бесплатный билет в Сочи прямо из Иркутска и обратно. Надеемся, поездка будет для нашей юной пассажирки стимулом к хорошей учёбе и личным успехам, в том числе творческим. Мы уверены, путешествия подарят девочке неизгладимые летние впечатления

ИСТОЧНИК KP.RU