СЕГОДНЯ 05:28 2019-06-02T05:41:12+03:00

Подделал отчеты: более 200 тысяч рублей украл школьный завхоз в Бурятии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Бурятии завершилось расследование дела о мошенничестве в одной из школ Тарбагатайского района. Преступную схему придумал местный завхоз. Мужчина подделывал табель учета рабочего времени, записав лишние часы школьному водителю. К слову, на деле шофер не отработал ни минуты, ведь у него даже не было водительских прав.

- Ущерб образовательному учреждению превысил 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» и «Служебный подлог».

Улик, которые собрали полицейские, хватило, чтобы передать дело в суд, который и вынесет приговор завхозу. В МВД уточнили, что ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU