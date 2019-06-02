СЕГОДНЯ 08:58 2019-06-02T09:01:07+03:00

Пять лесных пожаров тушат в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области продолжает полыхать тайга. В Приангарье за минувшие сутки 2 июня потушили два очага на площади 253 гектара.

- Четыре очага локализованы на площади в 1940 гектаров, - сообщили в региональной диспетчерской службе Авиалесоохраны по Иркутской области. – Еще один лесной пожар на площади 25 гектаров тушат 12 человек и 5 единиц техники.

Всего на борьбу с огнем в Приангарье привлекли 121 специалистов лесного комплекса и 31 единицу техники. По данным Авиалесоохраны, на 2 июня самая сложная обстановка в Баяндаевском, Бирюсинском, Бодайбинском и Тайшетском лесничествах. Там действует 4 класс пожарной опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ситуация с пожарами в Иркутской области может ухудшиться из-за сильного ветра. 30 мая, потушили 10 лесных пожаров, по-прежнему горит 1255 га. (подробности).

Вот оно, какое наше лето: в Усть-Илимском районе выпал снег. Рано утром жители Усть-Илимского района увидели за окном зимние пейзажи. (подробности).

МЧС Иркутской области: 55 протоколов выписано за нарушения безопасности в детских лагерях. Инспекторы пожарного надзора проверяют места отдыха в преддверии каникул. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU