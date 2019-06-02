2019-06-02T12:41:29+03:00
Происшествия

Замкнул электросчетчик: в селе Тутура потушили пожар в библиотеке

Спасатели ликвидируют последствия ЧП
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Замкнул электросчетчик: в селе Тутура потушили пожар в библиотеке.Замкнул электросчетчик: в селе Тутура потушили пожар в библиотеке.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В небольшом селе Тутура Жигаловского района, где едва наберется 200 человек, прозошел пожар в здании местной библиотеки. Чтобы отстоять деревянное здание у огня, на место ЧП приехали 5 пожарных и две единицы техники.

– Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пламя было локализовано и потушено, сейчас там устраняют последствия пожара.

Точные причины случившегося предстоит выяснить инспекторам пожарного надзора МЧС. Но уже сейчас есть предварительная версия. Тутурская библиотека едва не сгорела из-за неисправного электросчетчика. По всей видимости произошло короткое замыкание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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