2019-06-02T15:05:22+03:00
Происшествия

Не забудь спасательный жилет: в МЧС Иркутской области рассказали о правилах сплава по рекам

Спасатели дают рекомендации экстремалам Приангарья
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Не забудь спасательный жилет: в МЧС Иркутской области рассказали о правилах сплава по рекамНе забудь спасательный жилет: в МЧС Иркутской области рассказали о правилах сплава по рекамФото: Тимур ХАНОВ
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Ежегодно в Иркутскую область приезжает более миллионы туристов, среди них много и тех, кто приезжает в Приангарье в погоне за острыми ощущениями. Да и местным такие приключения тоже по душе. Ведь в нашем регионе есть множество рек, которые подходят для экстремальных развлечений.

Однако, в МЧС приводят неутешительную статистику, ЧП с участием туристов происходят каждый год. По словам спасателей, причины банальны. Чаще всего это пренебрежение правилами безопасности, начиная от отсутствия спасательных жилетов и заканчивая алкоголем.

- Каждый участник сплава должен уметь плавать, а также точно и без промедления выполнять команды инструктора, - напомнили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Кроме того, туристы сами должны уметь оказывать экстренную помощь пострадавшим.

Также в ведомстве рассказали алгоритм действий для тех, кто все же попал беду. В первую очередь, оказавшись в холодной воде необходимо побороть страх и панику. После чего, оценив ситуацию плыть к ближайшему судну из вашей группы, либо к берегу. Увы, но за этими, казалось бы, простыми правилами стоят человеческие жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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