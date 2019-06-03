2019-06-03T03:44:31+03:00
Звезды

Ах, водевиль! Уличная выставка афиш драмтеатра Иркутска откроется в 130-м квартале

Увидеть их можно на площадке у экспозиционного отдела «Окно в Азию»
Мария КНЯЗЕВА
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Уличная выставка афиш драмтеатра Иркутска откроется в 130-м кварталеУличная выставка афиш драмтеатра Иркутска откроется в 130-м кварталеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутский областной краеведческий музей открывает 5 июня выставку театральных афиш драмы им. Н. П. Охлопкова. Рассмотреть какой репертуар был у охлопковцев в начале этого века можно будет на уличной площадке экспозиционного отдела «Окно в Азию».

- На специальных тумбах посетителям представят афиши ведущих спектаклей Иркутского драматического театра, идущих в текущем репертуаре и тех, что находятся в архиве, - сообщает пресс-служба музея. - Среди них афиши таких постановок, как «Соло для часов с боем», «Старомодная комедия», «Последний срок», «Первая любовь», «Пиковая дама», «Не верь глазам своим» и другие.

Открытие экспозиции приурочено к 125-летию со дня начала строительства Городского театра. Посмотреть выставку можно до 20 июня бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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