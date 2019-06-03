Рано утром горел неработающий завод «Усольехимпром» в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:12 2019-06-03T04:12:43+03:00

Рано утром горел «Усольехимпром» в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это уже 16-ый пожар с начала года

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Сегодня, 3 июня, в половине пятого утра пожарным поступило сообщение о возгорании на территории заброшенного завода «Усольехимпром» в Иркутской области.

- Неизвестные подожгли строительный мусор в двух корпусах, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. - Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра.

Пострадавших нет. По сообщениям пожарных, это уже шестнадцатый пожар в заброшенном здании с начала этого года.

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На территории действует режим ЧС

ИСТОЧНИК KP.RU