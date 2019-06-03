2019-06-03T04:12:43+03:00
Общество

Рано утром горел неработающий завод «Усольехимпром» в Иркутской области

Это уже 16-ый пожар с начала года
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Рано утром горел «Усольехимпром» в Иркутской областиРано утром горел «Усольехимпром» в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 июня, в половине пятого утра пожарным поступило сообщение о возгорании на территории заброшенного завода «Усольехимпром» в Иркутской области.

- Неизвестные подожгли строительный мусор в двух корпусах, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. - Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра.

Пострадавших нет. По сообщениям пожарных, это уже шестнадцатый пожар в заброшенном здании с начала этого года.

Читайте также:

Замкнул электросчетчик: в селе Тутура потушили пожар в библиотеке

Пять лесных пожаров тушат в Иркутской области. Их общая площадь 1965 гектаров

Ночью 21 февраля горело здание на территории «Усольехимпрома» в Иркутской области

На территории действует режим ЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах Иркутской области: выписано штрафов на 2, 5 миллиона рублей
Ах, водевиль! Уличная выставка афиш драмтеатра Иркутска откроется в 130-м квартале
Не забудь спасательный жилет: в МЧС Иркутской области рассказали о правилах сплава по рекам
Замкнул электросчетчик: в селе Тутура потушили пожар в библиотеке
Роспотребнадзор: 7 мест для купания признали непригодными в Иркутской области
Пять лесных пожаров тушат в Иркутской области
Вот оно, какое наше лето: 2 июня на севере Иркутской области выпал снег
Подделал отчеты: более 200 тысяч рублей украл школьный завхоз в Бурятии
Погода на 2 июня в Иркутске: без осадков и до +22
Школьница из Иркутска выиграла два бесплатных билета в Сочи в конкурсе детских рисунков
«С днюхой!»: футболист Андрей Ещенко поздравил родной Иркутск в День города 2019
«Бросайте телефоны и веселитесь»: Татьяна Овсиенко станцевала твист перед выступлением на Дне города 2019 в Иркутске
С прицелом на Олимпиаду 2020: дзюдоистка из Братска Ирина Долгова выступит во II Европейских играх
Грузовик протаранил три машины на трассе «Вилюй»: пострадали двое детей
Надеялась получить компенсацию: 80-летняя пенсионерка из Иркутска отдала мошенникам 866 тысяч рублей
Погода на 1 июня в Иркутске: днем дождь, ветер и до +15