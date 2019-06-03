2019-06-03T06:42:21+03:00
Происшествия

Владелец ночного клуба из Бодайбо выплатит штраф в 6 миллионов рублей за торговлю контрафактным алкоголем

Продажу алкоголя без лицензии пресекли судебные приставы
Анна ПОПОВА
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Владелец ночного клуба выплатит штраф в 6 миллионов рублей за торговлю контрафактным алкоголемВладелец ночного клуба выплатит штраф в 6 миллионов рублей за торговлю контрафактным алкоголемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пару месяцев назад веселый вечер в одном из ночных клубов Бодайбо прервали сотрудники службы судебных приставов. Они проводили рейд по выявлению контрафактного алкоголя и выяснили, что у крепких напитков, которые продавали в баре заведения, не было лицензии, а, значит, они могли быть опасными для здоровья посетителей.

- Судебные приставы изъяли из клуба всю алкогольную продукцию, на которую у владельца заведения не было лицензии, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

За торговлю контрафактным алкоголем владельцу заведения был выставлен штраф в размере 3 миллионов рублей, который тот должен был выплатить в течение 60 дней. Однако нарушитель не спешил исполнить постановление судебных приставов и не выплатил нужную сумму в срок. Тогда представителям суда пришлось удвоить сумму штрафа, после чего владелец клуба опомнился и выплатил им 3 миллиона. Но новый долг никуда не исчез, и в течение двух ближайших месяцев хозяин заведения должен будет дополнительно выплатить приставам еще 3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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