Режиссер из Иркутска Иван Вырыпаев претендует на звание “Автор года”
Иркутский драматург и режиссер Иван Вырыпаев участвует в премии “Человек года по версии журнала GQ”. Он является претендентом на победу в номинации “Автор года”. Иван попал в список лучших писателей после того, как его пьесу “Иранская конференция”, написанную еще в 2017 году, поставили в Театре наций.
- Также в номинации представлены такие известные писатели и журналисты, как Евгений Водолазкин, Даниил Туровский, Максим Иксанов и Антон Долин, сообщается на официальном сайте журнала GQ
Проголосовать за иркутского режиссера и помочь ему стать “автором года” можно на сайте журнала GQ до 31-го июля. Победителей в каждой номинации объявят в сентябрьском номере журнала, а наградят “людей года” в октябре.
ИСТОЧНИК KP.RU