Режиссер из Иркутска Иван Вырыпаев претендует на звание “Автор года”

СЕГОДНЯ 08:08 2019-06-03T08:08:33+03:00

Поддержать земляка можно, проголосовав за него на сайте глянцевого журнала GQ

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Иркутский драматург и режиссер Иван Вырыпаев участвует в премии “Человек года по версии журнала GQ”. Он является претендентом на победу в номинации “Автор года”. Иван попал в список лучших писателей после того, как его пьесу “Иранская конференция”, написанную еще в 2017 году, поставили в Театре наций.

- Также в номинации представлены такие известные писатели и журналисты, как Евгений Водолазкин, Даниил Туровский, Максим Иксанов и Антон Долин, сообщается на официальном сайте журнала GQ

Проголосовать за иркутского режиссера и помочь ему стать “автором года” можно на сайте журнала GQ до 31-го июля. Победителей в каждой номинации объявят в сентябрьском номере журнала, а наградят “людей года” в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU