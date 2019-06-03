С 4-го по 20-е июня движение на улице Блюхера в Иркутске будет ограничено

СЕГОДНЯ 08:07 2019-06-03T08:07:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Внимание, автомобилисты! С 4-го по 20-е июня будет ограничено движение на улице Блюхера в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Улица будет перекрыта не полностью – водителям придется объехать только участок дороги в районе дома номер 5.

- Ограничение движения связано с проведением работ по укладке нового электрического кабеля, - пояснили в пресс-службе администрации Иркутска.

Также в ближайшее время движение будет перекрыто еще на нескольких улицах Иркутска. С 3-го июня проезд будет ограничен на улицах Литвинова, Сурикова и Костычева – там пройдет строительство новых участков теплосетей. Также автомобилистам придется объехать участок на перекрестке улиц Чкалова и 5-й армии – там с 4-го по 12-е июня пройдет ремонт тепловых сетей. А на отрезке улицы Красноказачья от Лыткина до Зверева движение будет перекрыто дольше всего – его закроют 10-го июня, а откроют только 1-го сентября. Столь длительное ограничение связано со строительством нового жилого комплекса в непосредственной близости от проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU