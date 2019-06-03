2019-06-03T08:04:23+03:00
Авто

Видео ДТП на улице Советской в Иркутске, где столкнулись маршрутка и такси, появилось в сети

ДТП на улице Советской в Иркутске произошло утром, 3 июня [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Видео ДТП на улице Советской в Иркутске, где столкнулись маршрутка и такси, появилось в сети. Фото: группа "ДТП 38RUS"Видео ДТП на улице Советской в Иркутске, где столкнулись маршрутка и такси, появилось в сети. Фото: группа "ДТП 38RUS"
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В автомобильной группе «ДТП 38RUS» опубликовали видео момента столкновения маршрутки и «Шкоды» с наклейками одной из фирм такси в Иркутске. Напомним, эта авария произошла ранним утром, 3 июня на улице Советской, в районе остановки «Кукольный театр».

Видео столкновения маршрутки и такси на улице Советской в Иркутске.Видео: группа "ДТП 38RUS"

На кадрах видно, что водитель такси, выезжая на Советскую со второстепенной улицы, то ли не посмотрев по сторонам, то ли, надеясь проскочить, не уступает едущей по главной дороге маршрутке, у водителя которой не было не единого шанса затормозить. Микроавтобус врезается в левую часть кузова легковушки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в этой аварии травмы получил сам водитель такси, а также двое его пассажиров. Их доставили в больницу. По предварительной информации, никто из пассажиров маршрутки не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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