2019-06-03T08:30:12+03:00
Общество

С начала сезона в Иркутской области зарегистрирован 4631 случай укусов клещей

Это на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период 2018 года
Анна ПОПОВА
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С начала сезона в Иркутской области зарегистрирован 4631 случай укусов клещейС начала сезона в Иркутской области зарегистрирован 4631 случай укусов клещейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Управление Роспотребнадзора по Иркутской области предоставило статистику по ситуации с укусами клещей. Со дня обнаружения первого активного кровососущего в медицинские учреждения обратился 4631 человек, с каждого из которых был снят, по меньшей мере, один клещ. Специалисты утверждают, что такое количество укусов отнюдь не самое большое - в аналогичный период 2018 года укусов было на 13 процентов больше.

- Из всего объема поступивших клещей, нами было исследовано 2690 особей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - Из них 1,4 процента было заражено клещевым энцефалитом, 16,5 – боррелиозом и 5,9 – другими инфекциями, которые переносят кровососущие насекомые.

Также на территории Иркутской области продолжается противоклещевая обработка. На сегодняшний день специалисты обработали специальным составом 1205 гектаров – в основном это территории детских образовательных учреждений, парки, скверы и кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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