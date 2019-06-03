Когда в Иркутской области отключат аналоговое телевещание
Когда в Иркутской области отключат аналоговое вещание? Всем жителям региона, которые обзавелись телевизором со встроенным цифровым ресивером или купили специальный прибор для подключения к цифровому вещанию, с 3 июня будут доступны 20 федеральных каналов. Они отличаются высоким качеством картинки и стабильным телесигналом без ряби. А те каналы, которые не входят в избранную “двадцатку”, тоже будут доступны, но только в аналоговом формате.
- На данный момент вне зоны охвата цифрового телевещания находятся 562 труднодоступных населенных пункта, - сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области. – Мы уже составили список жителей, которые нуждаются в специальном оборудовании для подключения цифрового вещания, и оно будет доставлено им в ближайшее время.
Помните! 3 июня в Иркутской области отключат аналоговое вещание.Также определенные категории граждан смогут рассчитывать на компенсацию за покупку и установку оборудования для приема цифрового сигнала.
ИСТОЧНИК KP.RU