2019-06-03T09:17:46+03:00
Авто

Служба такси извинилась перед пассажирами, пострадавшими в ДТП на улице Советской в Иркутске и пообещала выплатить компенсацию

Авария на Советской произошла ранним утром, 3 июня
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Служба такси извинилась перед пассажирами, пострадавшими в ДТП на улице Советской в Иркутске и пообещала выплатить компенсацию. Фото: группа "ДТП 38RUS"Служба такси извинилась перед пассажирами, пострадавшими в ДТП на улице Советской в Иркутске и пообещала выплатить компенсацию. Фото: группа "ДТП 38RUS"
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Руководители иркутской службы такси, один из автомобилей которой ранним утром, 3 июня, попал в крупное ДТП на улице Советской, столкнувшись с маршруткой, пообещали выплатить компенсацию пострадавшим пассажирам.

- Сожалеем, что произошла такая ситуация, - сообщили в пресс-службе службы такси. - Пострадавшие в ДТП пассажиры могут рассчитывать на материальную помощь по программе, которая защищает пользователей нашего сервиса во время поездки. Для этого необходимо обратиться в офис сервиса и предоставить документы, подтверждающие вред здоровью.

Напомним, ранее полицейские сообщили, что в столкновении маршрутного микроавтобуса и автомобиля «Шкода» с наклейками одной из фирм службы такси, пострадали трое человек – водитель «Шкоды», а также двое его пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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