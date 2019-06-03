Ураза-Байрам 2019 в Иркутске: проезд по улице Карла Либкнехта закроют для проведения праздника

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-03T10:29:54+03:00

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Внимание, автомобилисты! 4 июня в Октябрьском округе Иркутска на два часа закроют проезд по улице Карла Либкнехта.

- С 6:00 до 8:00 проезд по улице Карла Либкнехта на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ямской будет закрыт, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Это связано с проведением праздника Ураза-Байрам.

На время торжества изменится и движение автобусов. Так маршруты № 3, 20, 42, 43, 50, 80, 98 по дороге из центра после улицы Карла Либкнехта поедут по улицам Софьи Перовской, Партизанской, Советской и далее по обычному пути. Кроме того, на два часа также закроют остановку «Площадь декабристов».

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ИСТОЧНИК KP.RU