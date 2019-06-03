2019-06-03T11:05:06+03:00
Происшествия

Хотела заработать на дозу: жительницу Нижнеудинска задержали за торговлю наркотиками

Ей грозит до 8 лет лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Хотела заработать на дозу: жительницу Нижнеудинска задержали за торговлю наркотиками.Хотела заработать на дозу: жительницу Нижнеудинска задержали за торговлю наркотиками.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жительница Нижнеудинска, страдающая от наркотической зависимости, захотела заработать «легких денег» и решила сама продавать запрещенные вещества. О том, что в городе появился новый наркодилер, стало известно и местным оперативникам МВД. Полицейские смогли выйти на след 32-летней женщины и задержать ее.

- Во время допроса она признала свою вину и уже дала показания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье за сбыт наркотических средств.

В ведомстве уточнили, что теперь 32-летней жительнице Нижнеудинска грозит до 8 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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