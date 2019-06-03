СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-03T11:30:03+03:00

Шпаргалки на ЕГЭ не пройдут: выпускница попалась на списывании на экзамене по химии Фото: Артем КИЛЬКИН

Многие пользуются справочниками и готовят шпаргалки на ЕГЭ - для запоминания они хороши, но лучше их оставить дома

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И вновь нарушение во время экзамена. На этот раз шпаргалку заметили у выпускницы, которая 31 мая сдавала ЕГЭ по химии. Точнее, девушка сама выронила на пол запрещенный справочник. Конечно, для подготовки к экзаменам они необходимы, но лучше не рисковать и оставить все шпаргалки дома.

- Как проходят экзамены по истории и химии, контролировали общественные наблюдатели, сотрудники Рособрнадзора и студенты педагогического университета, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования. - За проведением экзамена также следили специалисты ситуационного центра, во всех пунктах велось видеонаблюдение.

Напомним, это не первый случай, когда выпускников выгоняют с ЕГЭ за нарушения. На экзамене по математике двое выпускников попались с сотовыми телефонами, одна школьница - тоже со шпаргалкой. Увы, у этих ребят целый год пройдет впустую - раньше пересдать предмет нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU