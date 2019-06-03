Заразились туберкулезом от человека: почти 1,5 тысячи коров забьют в Боханском районе

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-03T13:12:55+03:00

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У коров на молочно-товарной ферме в селе Олонки Боханского района нашли туберкулез. По данным исследований, проведенных в лабораториях Иркутска и Красноярска, животные подхватили заразу от человека. Производство молока прекращено.

- Принято решение, что до 1 июля забьют 1360 голов крупно-рогатого скота, - сообщили в администрации Боханского района. – После чего ферма будет закрыта на год, ее откроют следующим летом уже с новым поголовьем.

Также в администрации района уточнили, что все деревянные конструкции фермы будут сожжены. На время простоя предприятия без работы останется 80 человек. Уже известно, что часть сотрудников привлекут к участию в уборочных и других полевых работах. Все жители села Олонки, без исключения, проходят обследования на туберкулез. Местные власти, исходя из опыта других ферм, надеются, что после годичного карантина предприятие сможет вернуться на прежний уровень производства.

ИСТОЧНИК KP.RU