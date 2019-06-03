2019-06-03T14:40:15+03:00
Общество

В летних лагерях Братска отдохнет более 7000 детей

Оздоровительная кампания стартовала
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрации Братска.Фото: Пресс-служба администрации Братска.
Изменить размер текста:

Летняя оздоровительная кампания началась в Братске. В 2019 году в ней планируется задействовать 43 организации. Это 2 загородных детских лагеря, один палаточный, четыре санаторно-курортных, учебно-тренировочная база и 35 образовательных учреждений с дневным пребыванием готовы. Все вместе они готовы принять более семи тысяч юных братчан. Приемка загородных детских оздоровительных учреждений завершилась в северной столице региона 29 мая.

Детский оздоровительно-образовательный центр «Надежда» 26 мая первым в Иркутской области принял детей на летнюю смену. Всего в нем будет организованно 5 смен, по 230 человек в каждой. Это дети из Тулунского, Казачинско-Ленского, Нижнеилимского районов, а также Тулуна, Нижнеудинска, Лесогорска и других городов Приангарья.

Как отметили в департаменте образования администрации Братска, чтобы получить путевку в загородный лагерь родителям необходимо было обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения. Прием заявлений специалистами центра начался с января 2019 года. Сейчас все путевки уже распределены. На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в Братске в этом году выделено 13,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иркутские дзюдоисты Хетаг Басаев и Махмадбек Махмадбеков завоевали бронзу Кубка Европы в Австрии
Алена Тремасова из Усть-Илимска выиграла первенство Европы по боксу в Румынии
“Парасибириада” приходит в Иркутск: открытие спортивного праздника состоится 4-го июня
Пьяный мигрант едва не сжег своего приятеля в Бурятии
Птичку жалко: сердобольные сибиряки несут в зоопарки здоровых птенцов дрозда
В Иркутской области в шестой раз пройдет Байкальский гражданский форум
Заразились туберкулезом от человека: почти 1,5 тысячи коров забьют в Боханском районе
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко примет участие в Петербургском экономическом форуме
Сжигали мусор и разводили костры: почти 1000 человек оштрафовали в Иркутской области
Прокуратура назвала причины массовой гибели рыбы в Усольском районе
Шпаргалки на ЕГЭ не пройдут: выпускница попалась на списывании на экзамене по химии
Хотела заработать на дозу: жительницу Нижнеудинска задержали за торговлю наркотиками
Ураза-Байрам 2019 в Иркутске: проезд по улице Карла Либкнехта закроют для проведения праздника
с 5 июня по 31 июля при покупке «Комсомолки» еженедельная (толстушка) книга в подарок
На Ангарский цементно-горный комбинат поступили новые цементовозы
Служба такси извинилась перед пассажирами, пострадавшими в ДТП на улице Советской в Иркутске и пообещала выплатить компенсацию
Когда в Иркутской области отключат аналоговое телевещание
С начала сезона в Иркутской области зарегистрирован 4631 случай укусов клещей
Режиссер из Иркутска Иван Вырыпаев претендует на звание “Автор года”
С 4-го по 20-е июня движение на улице Блюхера в Иркутске будет ограничено
Видео ДТП на улице Советской в Иркутске, где столкнулись маршрутка и такси, появилось в сети