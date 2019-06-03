В летних лагерях Братска отдохнет более 7000 детей

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-03T14:40:15+03:00

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Летняя оздоровительная кампания началась в Братске. В 2019 году в ней планируется задействовать 43 организации. Это 2 загородных детских лагеря, один палаточный, четыре санаторно-курортных, учебно-тренировочная база и 35 образовательных учреждений с дневным пребыванием готовы. Все вместе они готовы принять более семи тысяч юных братчан. Приемка загородных детских оздоровительных учреждений завершилась в северной столице региона 29 мая.

Детский оздоровительно-образовательный центр «Надежда» 26 мая первым в Иркутской области принял детей на летнюю смену. Всего в нем будет организованно 5 смен, по 230 человек в каждой. Это дети из Тулунского, Казачинско-Ленского, Нижнеилимского районов, а также Тулуна, Нижнеудинска, Лесогорска и других городов Приангарья.

Как отметили в департаменте образования администрации Братска, чтобы получить путевку в загородный лагерь родителям необходимо было обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения. Прием заявлений специалистами центра начался с января 2019 года. Сейчас все путевки уже распределены. На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в Братске в этом году выделено 13,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU