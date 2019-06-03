2019-06-03T13:45:49+03:00
Дом. Семья

Птичку жалко: сердобольные сибиряки несут в зоопарки здоровых птенцов дрозда

Биологи призывают горожан не забирать птиц с улицы без необходимости
Анна ПОПОВА
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Птичку жалко: сердобольная иркутянка принесла в Зоогалерею здорового птенца дрозда. Фото предоставлено Людмилой ИвушкинойПтичку жалко: сердобольная иркутянка принесла в Зоогалерею здорового птенца дрозда. Фото предоставлено Людмилой Ивушкиной
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Недавно сердобольная иркутянка принесла в иркутскую зоогалерею дрозда, который показался ей истощенным. Девушка рассказала, что увидела птенца в траве, ей стало его жалко и она забрала пернатого домой. Что с ним делать дальше, спасительница птиц не знала, поэтому, на счастье найденыша, принесла его биологам. И немало удивилась тому, что его признали вполне здоровым. И попросили отпустить птицу на волю. Увы, но сейчас "сезон". Такие “спасатели” приносят биологам по несколько дроздов каждый день.

- Мы попытались уговорить девушку вернуть птенца туда, откуда она его взяла в надежде, что он найдет своих родителей, которые выкормят его и научат летать, - сообщила хозяйка зоогалереи, Людмила Ивушкина. – Однако у нас нет надежды на то, что она нас услышала.

Биологи призывают сибиряков приносить к ним птиц и зверей только в крайнем случае, например, если им действительно угрожает опасность. И, конечно, не забирайте диких животных к себе домой – им будет намного лучше в их естественной среде обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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