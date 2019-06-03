“Парасибириада” приходит в Иркутск: открытие спортивного праздника состоится 4-го июня

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-03T14:47:46+03:00

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4-го июня Иркутск во второй раз в своей истории примет “Парасибириаду”. Эти соревнования являются аналогом всемирно известных Паралимпийских игр. Только программа в них немного короче и проводятся они среди спортсменов из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Спортивные игры для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата пройдут с 4-го по 6-е июня в водноспортивном комплексе “Солнечный” и в “Байкал-Арене”.

- Спортсменов, которые приедут на “Парасибириаду”, ждут соревнования по плаванию, дартсу, пинг-понгу, пауэрлифтингу и некоторым дисциплинам легкой атлетики, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

Торжественное открытие “Парасибириады” и парад спортсменов состоятся 4-го июня в 12:00 на площади возле водноспортивного комплекса “Солнечный”. Если вы захотите посмотреть, как мужественные спортсмены занимаются спортом, несмотря на ограниченные возможности здоровья, то обязательно посетите соревнования по плаванию, которые начнутся сразу после открытия! А с полной программой спортивных игр вы сможете ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU