Алена Тремасова из Усть-Илимска выиграла первенство Европы по боксу в Румынии

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-03T15:00:05+03:00

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Спортсменка из поселка Невон Усть-Илимского района Алена Тремасова завоевала золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди девушек 15-16 лет. Соревнования, в которых приняли участие 135 девушек из более 30 стран, проходили с 24 мая по 1 июня в румынском городе Галац.

- Алена Тремасова выступала в весовой категории до 46 килограммов, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Спортсменка провела четыре победных поединка, выиграв в 1/8 финала итальянку, в 1/4 финала спортсменку из Украины, в полуфинале одолела соперницу из Турции, а в финальном бою оказалась сильнее англичанки.

В общей сложности на первенстве Европы российская команда завоевала 23 медали (12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые) и заняла первое место в общекомандном зачёте.

Что касается Алены Тремасовой, то это не первая ее крупная награда. В прошлом году она победила на первенстве Европы по боксу среди спортсменок 13-14 лет в болгарской Албене в Болгарии.

ИСТОЧНИК KP.RU