Иркутские дзюдоисты Хетаг Басаев и Махмадбек Махмадбеков завоевали бронзу Кубка Европы в Австрии

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-03T16:36:11+03:00

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Дзюдоисты из Иркутска Хетаг Басаев и Махмадбек Махмадбеков удачно выступили на Кубке Европы среди юниоров, который с 1 по 2 июня проходил в австрийском городе Лейбниц. Наши спортсмены завоевали бронзовые медали, одолев соперников из Италии, Грузии, Болгарии, Австрии, Германии, Азербайджана и Казахстана.

- Хетаг Басаев выступал в весовой категории до 60 килограммов, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Победил в этом весе спортсмен из Бразилии Ренат Торрес, серебряным призером стал Болат Билал из Казахстана. Что касается Махмадбека Махмадбекова,то он выиграл бронзу в весовой категории до 73 килограммов. Золотую медаль в этой весовой категории выиграл Георгий Елбакиев, выступающий за Московскую область и Республику Северная Осетия – Алания. Серебряную медаль получил итальянец Маттиа Просдочимо

Впереди у Хетага Басаева и Махмадбека Махмадбекова еще одни крупные соревнования. В июле парни примут участие в Кубке Европы по дзюдо в Германии. Затем отправятся на первенство Европы, которое состоится с 12 по 15 сентября в Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU