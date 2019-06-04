Международный фестиваль современного искусства «Перворыба» пройдет на Байкале

СЕГОДНЯ 03:30 2019-06-04T05:53:15+03:00

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В поселке Утулик с 8 по 16 июня пройдет фестиваль современного искусства «Перворыба». Не первый год в Сибири встречаются местные и иностранные художники, фотографы и дизайнеры, чтобы обменяться опытом, посмотреть на мастерство друг друга.

- Мастера приезжают из стран и городов-побратимов Иркутской области, - рассказали в пресс-службе Агентства по туризму Иркутской области. - Всю неделю они будут вдохновляться байкальской природой и красотой Хамар-Дабана.

Во что выльется их восхищение, в какой предмет искусства, все желающие смогут посмотреть 16 июня. В этот день в центре творчества и отдыха «Ol-Terra» пройдет закрытие фестиваля «Перворыба». Начало в 12.30, вход свободный. Все гости праздника примут участие в бесплатных мастер-классах по созданию сувениров из бересты, валянию шерсти, посмотрят концерт и сходят на ярмарку утуликских ремесленников.

ИСТОЧНИК KP.RU