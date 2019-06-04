2019-06-04T05:52:44+03:00
Общество

Байкал вошел в ТОП-5 курортов России популярных для отдыха с детьми

На первом месте — Сочи
Мария КНЯЗЕВА
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Байкал вошел в ТОП-5 курортов России популярных для отдыха с детьмиБайкал вошел в ТОП-5 курортов России популярных для отдыха с детьмиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На календаря — июнь. Школьные будни закончились и родители стали активно размышлять куда же свозить ребенка, чтобы он и отдохнул, и сил набрался, и здоровье улучшилось. Одним из таких мест россияне выбрали озеро Байкал. «Священное море» вошло в ТОП-5 лучших курортов нашей страны, подходящих для отдыха с ребятишками.

- За Байкал проголосовало 11% опрошенных, - сообщает аналитическое агентство ТурСтат. - Благодаря этим данным озеро заняло 4 строчку в рейтинге.

Пальма первенства и 40 % голосов досталась городу Сочи в Краснодарском крае. «Серебро» также у Краснодарского края — город Анапа, замыкает тройку лидеров курортный район Санкт-Петербурга. Далее — наш Байкал, пятое, шестое и седьмое место достались Крыму, точнее городам Евпатория, Ялта, Феодосия. На восьмом месте «детского» рейтинга — Ейск, Краснодарский край. За ним — Зеленоградск и Пятигорск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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