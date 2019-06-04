2019-06-04T05:52:15+03:00
Дом. Семья

Иркутских «лютоволков», родившихся аккурат к финалу «Игры престолов», волчица стала выводить на прогулки

Милка — ответственная и заботливая мать
Мария КНЯЗЕВА
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Милка — ответственная и заботливая мать. Фото: Людмила ИвушкинаМилка — ответственная и заботливая мать. Фото: Людмила Ивушкина
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В Иркутской зоогалерее волчата родились в день, когда на экраны вышла последняя серия 8 сезона «Игры престолов». День рождения они празднуют 19 мая. Первое время ветеринары даже не могли узнать точное количество волчат. Не подпускала.

- Ох, и ответственная мамаша из Милки получилась, в вольер войти, чтобы оставить еду и сменить воду можно, а вот к будке с детишками она категорически запрещает приближаться, - писала координатор зоогалереи Людмила Ивушкина.

К сожалению, опять же как в «Игре престолов» известной большим количеством смертей, на одного детеныша у Милки стало меньше.

- По неопытности, это первые малыши у волчицы, она задавила одного во сне еще в первые дни, - рассказала Людмила. - Оставшиеся трое растут как положено. Жаль, поснимать их поближе и пол посмотреть пока не получается, испытывать терпение мамы-волчицы желающих нет.

И вот свершилось! Эту троицу накануне Милка стала выводить на прогулку. Видимо, подрастают малыши и в уютном «гнездышке» становиться тесно. Теперь волчат можно рассмотреть во всех подробностях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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