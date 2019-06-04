СЕГОДНЯ 04:27 2019-06-04T04:27:16+03:00

Лес больше не горит: все пожары в Иркутской области потушены Фото: Яна ЛИСИНА

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Если кому-то дождливые дни не по душе, так это точно не пожарным. Хотя они почти и управились сами, ведь вчера 3 июня утром оставались только два локализованных возгорания, действующих пожаров не было, тушить огонь в жаркие дни проблематично.

- По состоянию на 9 часов утра 4 июня на территории Иркутской области не зарегистрировано ни одного нового лесного пожара, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Накануне ликвидировано два локализованных ранее очага на общей площади 1689 га, из которых 1599 га, покрытых лесом: по одному возгоранию в Нижнеилимском и Чунском районах.

В Приангарье продолжает действовать особый противопожарный режим, а метеорологи предупреждают, что с 4 по 6 июня местами по области ожидается высокая пожароопасность лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU