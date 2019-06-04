2019-06-04T04:27:16+03:00
Общество

Лес больше не горит: все пожары в Иркутской области потушены

Накануне справились с двумя последними очагами возгорания
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Лес больше не горит: все пожары в Иркутской области потушеныЛес больше не горит: все пожары в Иркутской области потушеныФото: Яна ЛИСИНА
Изменить размер текста:

Если кому-то дождливые дни не по душе, так это точно не пожарным. Хотя они почти и управились сами, ведь вчера 3 июня утром оставались только два локализованных возгорания, действующих пожаров не было, тушить огонь в жаркие дни проблематично.

- По состоянию на 9 часов утра 4 июня на территории Иркутской области не зарегистрировано ни одного нового лесного пожара, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Накануне ликвидировано два локализованных ранее очага на общей площади 1689 га, из которых 1599 га, покрытых лесом: по одному возгоранию в Нижнеилимском и Чунском районах.

В Приангарье продолжает действовать особый противопожарный режим, а метеорологи предупреждают, что с 4 по 6 июня местами по области ожидается высокая пожароопасность лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украл букет роз и игрушку, чтобы помириться с любимой: жителя Иркутска осудили на 5 лет колонии
Парень и девушка из Железногорска-Илимского отправились в путешествие на платформе грузового поезда
Купаться запрещено: на каких пляжах Иркутской области лучше не открывать купальный сезон
День России в Иркутске 2019: на ледоколе «Ангара» покажут документальные фильмы
Ердынские игры 2019: на Байкал приедут более 600 человек
Байкал вошел в ТОП-5 курортов России популярных для отдыха с детьми
Иркутских «лютоволков», родившихся аккурат к финалу «Игры престолов», волчица стала выводить на прогулки
Международный фестиваль современного искусства «Перворыба» пройдет на Байкале
Иркутские дзюдоисты Хетаг Басаев и Махмадбек Махмадбеков завоевали бронзу Кубка Европы в Австрии
Алена Тремасова из Усть-Илимска выиграла первенство Европы по боксу в Румынии