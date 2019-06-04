Ердынские игры 2019: на Байкал приедут более 600 человек

СЕГОДНЯ 04:51 2019-06-04T05:51:46+03:00

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603 человека — именно столько участников соберутся на седьмом Международном этнокультурном фестивале «Ёрдынские игры- Игры народов Евразии». Он намечен с 13 по 15 июня.

- В рамках культурной программы пройдут конкурс «Красавица Ёрдынских игр», фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов, фестиваль этнического костюма «Нити времени», выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества и еще много интересного, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - На фестиваль приедут из республик Бурятия, Якутия, Забайкальского края, Монголии.

Что качается спортивных соревнований, они состоятся. Около 170 человек будут бороться, стрелять из лука, прыгать, метать, играть в шахматы «Шатар». От Иркутской области поедет команда из 39 сибиряков.

Стоит отметить, что фестиваль проводится раз в два года в одном и том же месте - у подножия горы Ёрд в Ольхонском районе. Интересно на играх будет не только участникам, но и зрителям. Для последних установят мобильные трибуны на 300 мест. Обустройство площадки уже идет.

ИСТОЧНИК KP.RU