Купаться запрещено: на каких пляжах Иркутской области лучше не открывать купальный сезон

СЕГОДНЯ 06:08 2019-06-04T06:08:19+03:00

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Лето уже вступило в свои права, а значит, совсем скоро начнется долгожданный купальный сезон! Но не спешите нырять в воду, где попало – сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы из большинства водоемов нашего региона и пришли к выводу, что не все реки пригодны для того, чтобы в них искупаться, поскольку качество воды в них не соответствует гигиеническим нормам.

- Согласно результатам лабораторных исследований, в нескольких иркутских водоемах качество воды можно оценить как опасное, - заявили в пресс-службе управления Роспортебнадзора по Иркутской области. – На данный момент купание запрещено в поселках Горького, Смоленщина, Ново-Грудинино и Баклаши, у ледокола “Ангара”, в районе острова Юность и в городе Зима.

Специалисты предупреждают, что, если вы решитесь окунуться в воду в одном из опасных водоемов, то рискуете подхватить различные инфекционные заболевания. А, чтобы искупаться безопасно и с пользой для здоровья, выбирайте проверенные пляжи, такие как, например, залив Якоби. В ближайшее время сотрудники Роспотребнадзора проверят качество воды еще на 73 пляжах Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU