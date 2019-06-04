Взяли покататься дедушкин мотоцикл: двое детей попали в ДТП под Иркутском

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-04T09:19:28+03:00

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Детская шалость едва не обернулась трагедией в деревне Усть-Куда Иркутского района. Там в гостях у дедушки проводили свои каникулы 14-летний подросток и его 6-летний брат. Решив получить адреналин и хвастануть перед сверстниками, мальчишки завели дедушкин мотоцикл «Рейсер» и поехали кататься про проселочной дороге. Однако вскоре все пошло не так, как задумывали ребята. Неопытный водитель угодил в ДТП. Подростка и его брата с ушибами доставили в больницу.

-66 летний мужчина уже привлечен к ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.

Увы, но подобные аварии в Приангарье не редкость. В МВД приводят неутешительную статистику. Так с 1 апреля в областном центре и Иркутском районе в аналогичных ДТП получили травмы уже пять несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU