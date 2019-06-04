2019-06-04T09:38:42+03:00
Общество

Проезд через перекресток улиц 5-й Армии и Горького ограничат в Иркутске

Там пройдут ремонтные работы на теплосетях
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Проезд через перекресток улиц 5-й Армии и Горького ограничат в ИркутскеПроезд через перекресток улиц 5-й Армии и Горького ограничат в ИркутскеФото: Олег УКЛАДОВ
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Внимание, автомобилисты! В Октябрьском округе Иркутска на две недели ограничат движение транспорта.

- С 4 по 18 июня на пересечении улицы 5-й Армии и Горького будет частично ограничено движение, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут ремонтные работы на теплосетях.

Водители, будьте предусмотрительны! Заранее продумайте объездной маршрут, чтобы не угодить в пробку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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