СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-04T09:38:42+03:00

Проезд через перекресток улиц 5-й Армии и Горького ограничат в Иркутске Фото: Олег УКЛАДОВ

Там пройдут ремонтные работы на теплосетях

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Внимание, автомобилисты! В Октябрьском округе Иркутска на две недели ограничат движение транспорта.

- С 4 по 18 июня на пересечении улицы 5-й Армии и Горького будет частично ограничено движение, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут ремонтные работы на теплосетях.

Водители, будьте предусмотрительны! Заранее продумайте объездной маршрут, чтобы не угодить в пробку.

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ИСТОЧНИК KP.RU