СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-04T10:54:08+03:00

Опознали по ориентировке: сбежавшего из под стражи преступника, поймали в Бурятии. Фото: ГУ МВД России по Бурятии.

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Более суток находился на свободе 24-летний житель Бурятии, который сбежал из-под стражи во время конвоирования из Улан-Удэ в изолятор временного содержания Отделения МВД по Еравнинскому району. На розыск беглеца, обвиняемого в изнасиловании, тут же подняли весь личный состав полиции Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Кроме того, за поимку сбежавшего объявили крупное денежное вознаграждение. И вскоре это принесло свои плоды.

- Утром 4 июня он был задержан на границе Хоринского и Еравнинского районов и доставлен в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Местные жители опознали злоумышленника по ориентировке и позвонили в полицию.

Как и обещало руководство МВД, оказавшим содействие в его задержании, выплатят вознаграждение, а отличившихся сотрудников поощрят.

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ИСТОЧНИК KP.RU