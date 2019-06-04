2019-06-04T11:20:04+03:00
Происшествия

«Подарили» мошенникам 1 миллион рублей: двое пенсионеров из Иркутской области попались на удочку аферистов

Преступники сообщили, что им полагается компенсация
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Подарили» мошенникам 1 миллион рублей: двое пенсионеров из Иркутской области попались на удочку аферистов«Подарили» мошенникам 1 миллион рублей: двое пенсионеров из Иркутской области попались на удочку аферистовФото: Анастасия ОСИПОВА
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Очередные обманутые мошенниками пенсионеры в Иркутской области. На этот раз двое сибиряков «подарили» аферистам более 1 миллиона рублей.

Первым в полицию обратился 63-летний житель Киренского района, которому позвонили неизвестные и представившись полицейскими и сообщили, что за ранее приобретенные некачественные лекарства ему якобы положена крупная денежная компенсация в 580 тысяч рублей. Мужчина поверил собеседнику, так как ранее действительно приобретал мази от боли в спине. Вскоре, он взял кредит и несколькими суммами перевел более 620 тысяч рублей, в которые вошли: «налог», «стоимость оформления документов», и «услуги инкассирования».

На подобную удочку попалась и 60-летняя братчанка. Женщина отдала мошенникам более 400 тысяч рублей, поверив, что ей пришлют компенсацию за ранее купленные «фальсифицированные медицинские товары».

- Полицейские выяснили, что жителю Киренска звонили из Москвы, а братчанке из Казахстана, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - По обоим фактам проводится доследственная проверка. Еще раз предупреждвем жителей Приангарья, что следует быть предельно осторожными при общении с незнакомцами, обещающими всевозможные выплаты и выигрыши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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