2019-06-04T13:24:27+03:00
Общество

Иркутская область получит средства федерального бюджета на переселение из аварийного жилья

С их помощью планируется переселить более 1500 человек
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Иркутской области на предоставление региону в 2019-2020 годах финансовой поддержки на реализацию этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Как сообщила министр строительства, дорожного хозяйства области Светлана Свиркина, Приангарье получит из Фонда ЖКХ 832,46 млн рублей. Софинансирование из областного и местных бюджетов составит 189,15 млн рублей.

- На эти средства мы планируем переселить более 1500 человек, которые на сегодняшний день проживают в 635 аварийных жилых помещениях, - пояснила министр.

Общая площадь аварийного жилья, которое будет расселено в 2019-2020 годах, составляет свыше 25 тыс. кв. м. Участвовать в данном этапе реализации программы будет восемь муниципальных образований: города Иркутск, Тайшет, Нижнеудинск, Железногорск-Илимский, Шелехов, а также поселения Бохан и Смоленщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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