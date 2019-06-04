СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-04T13:24:56+03:00

“Фестиваль русской оперы” состоится в музее “Тальцы” с 10 по 18-е августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Этим летом иркутская областная филармония проведет первый в истории нашего региона “Фестиваль русской оперы”. Он пройдет в этнографическом музее “Тальцы” с 10-го по 18-е августа. Зрителей ждут театральные постановки по мотивам произведений российских драматургов XIX века и большой концерт, на котором камерный хор исполнит произведения, ставшие шедеврами оперного искусства. Все мероприятия в рамках фестиваля пройдут на главной площади этнографического музея под открытым небом.

- Изюминкой фестиваля станет постановка двух опер Римского-Корсакова: “Царская невеста” и “Золотой петушок”, - сообщили в пресс-службе иркутской областной филармонии. – Они были выбраны неслучайно: таким образом, мы отметим 175-летие со дня рождения великого российского композитора.

Организаторы первого “фестиваля русской оперы” надеются, что их мероприятие привлечет внимание иностранных туристов и поможет развитию оперного искусства в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU