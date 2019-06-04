На улицах Чернышевского и Клары Цеткин в Иркутске частично ограничат движение

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-04T13:04:04+03:00

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Если вы проживаете в Свердловском районе города Иркутска, то обращаем ваше внимание на то, что на некоторых улицах будет частично ограничено движение. Проезд будет закрыт на улице Клары Цеткин рядом с домами номер 8 и 11, а также на перекрестке улиц Миронова и Чернышевского.

- Временное ограничение движения связано с техническим переоснащением тепловых камер, - сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

Призываем автомобилистов планировать свой маршрут заранее, чтобы избежать возможных пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU