Соревнования по конному спорту среди любителей пройдут в Пивоварихе 9-го июня

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-04T13:59:47+03:00

В них примут участие наездники от 6 до 60 лет

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Если верховая езда – это ваше хобби, и вы всегда мечтали принять участие в скачках, то никогда не поздно начать! 9-го июня в конно-спортивном клубе “Пивоваровский” в поселке Пивовариха впервые пройдут соревнования по конному спорту среди любителей “Мой первый кубок”. Попробовать свои силы в верховой езде смогут всадники от 6 до 60 лет, уровень спортивной подготовки значения не имеет.

- Первые старты – это очень ответственное событие для начинающих всадников, ведь они впервые будут выступать на публике, - сообщили в пресс-службе КСК “Пивоваровский”. – Такие соревнования помогают ездокам-любителям оценить свой прогресс и проделать работу над ошибками, которая поможет им в будущем.

Соревнования по конному спорту среди любителей начнутся 9-го июня в 11:00, вход будет свободным. На турнире будет, чем заняться не только всадникам, но и обычным зрителям: их ждет насыщенная развлекательная программа и дегустация вкусных блюд в летнем кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU