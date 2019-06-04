2019-06-04T13:59:47+03:00
Спорт

Соревнования по конному спорту среди любителей пройдут в Пивоварихе 9-го июня

В них примут участие наездники от 6 до 60 лет
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Соревнования по конному спорту среди любителей пройдут в Пивоварихе 9-го июняСоревнования по конному спорту среди любителей пройдут в Пивоварихе 9-го июняФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Если верховая езда – это ваше хобби, и вы всегда мечтали принять участие в скачках, то никогда не поздно начать! 9-го июня в конно-спортивном клубе “Пивоваровский” в поселке Пивовариха впервые пройдут соревнования по конному спорту среди любителей “Мой первый кубок”. Попробовать свои силы в верховой езде смогут всадники от 6 до 60 лет, уровень спортивной подготовки значения не имеет.

- Первые старты – это очень ответственное событие для начинающих всадников, ведь они впервые будут выступать на публике, - сообщили в пресс-службе КСК “Пивоваровский”. – Такие соревнования помогают ездокам-любителям оценить свой прогресс и проделать работу над ошибками, которая поможет им в будущем.

Соревнования по конному спорту среди любителей начнутся 9-го июня в 11:00, вход будет свободным. На турнире будет, чем заняться не только всадникам, но и обычным зрителям: их ждет насыщенная развлекательная программа и дегустация вкусных блюд в летнем кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
Кредитный рейтинг Братска повышен до «Стабильного»
На улицах Чернышевского и Клары Цеткин в Иркутске частично ограничат движение
“Фестиваль русской оперы” состоится в музее “Тальцы” с 10 по 18-е августа
Хранил наркотики в сарае: во дворе у жителя поселка Касат нашли 6 килограмм запрещенных веществ
Иркутская область получит средства федерального бюджета на переселение из аварийного жилья
«Подарили» мошенникам 1 миллион рублей: двое пенсионеров из Иркутской области попались на удочку аферистов
Отключение холодной воды в Октябрьском и Правобережном округах в Иркутске 2019: трубы перекроют с 13 по 15 июня
«Ростелеком» поздравил иркутских победителей сибирского этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Опознали по ориентировке: сбежавшего из-под стражи преступника, поймали в Бурятии
18-й Международный фестиваль поэзии на Байкале пройдет в июне при поддержке ИНК
Проезд через перекресток улиц 5-й Армии и Горького ограничат в Иркутске
Инспекторы ГИМС по Иркутской области поймали 29 нарушителей правил безопасности на воде за сутки
Взяли покататься дедушкин мотоцикл: двое детей попали в ДТП под Иркутском
В Иркутске на городском фестивале тестировали «Умный дом» «Ростелекома»
Экспозиция ТПП Восточной Сибири признана лучшей на Казахстанской международной выставке
12 лет в бегах: жителя Качуга, убившего своего знакомого, поймали в Баяндаевском районе
Украл букет роз и игрушку, чтобы помириться с любимой: жителя Иркутска осудили на 5 лет колонии
Парень и девушка из Железногорска-Илимского отправились в путешествие на платформе грузового поезда
Купаться запрещено: на каких пляжах Иркутской области лучше не открывать купальный сезон
День России в Иркутске 2019: на ледоколе «Ангара» покажут документальные фильмы
Ердынские игры 2019: на Байкал приедут более 600 человек
Лес больше не горит: все пожары в Иркутской области потушены
Байкал вошел в ТОП-5 курортов России популярных для отдыха с детьми
Иркутских «лютоволков», родившихся аккурат к финалу «Игры престолов», волчица стала выводить на прогулки
Международный фестиваль современного искусства «Перворыба» пройдет на Байкале
Иркутские дзюдоисты Хетаг Басаев и Махмадбек Махмадбеков завоевали бронзу Кубка Европы в Австрии
Алена Тремасова из Усть-Илимска выиграла первенство Европы по боксу в Румынии