Усилились нападающими: ХК «Ермак» подписал контракты с двумя хоккеистами

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-04T16:55:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Ангарский хоккейный клуб «Ермак» продолжает усиливаться перед новым сезоном Высшей хоккейной лиги. На днях «оранжевые» подписали контракты с двумя новыми нападающими. Ряды команды пополнили 20-летний Владимир Михасенок и 21-летний Павел Горохов.

- Владимир Михасенок начинал свою карьеру в московских «Крыльях Советов», прошел школы «Центр», «Русь». В МХЛ успел поиграть в «Амурских Тиграх», - сообщили в пресс-службе «Ермака». - Предыдущий сезон выступал за «Бейбарыс» в чемпионате Казахстана. Павел Горохов тоже москвич, начал свой путь в команде «Созвездие», прошедший сезон завершил в чеховском клубе МХЛ «Русские Витязи».

Напомним, прошедший сезон стал одним из худших в истории «Ермака». Ангарчане не смогли пробиться в плей-офф, заняв в регулярном чемпионате ВХЛ 28-е место из 29.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ермак» продлил контракты с 12 хоккеистами и пригласил новичков (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU