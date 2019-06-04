2019-06-04T16:55:03+03:00
Спорт

Усилились нападающими: ХК «Ермак» подписал контракты с двумя хоккеистами

В ряды «оранжевых» влились форварды Владимир Михасенок и Павел Горохов
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Усилились нападающими: ХК «Ермак» подписал контракты с двумя хоккеистами. Фото: Татьяна ГЛЮК.Усилились нападающими: ХК «Ермак» подписал контракты с двумя хоккеистами. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Ангарский хоккейный клуб «Ермак» продолжает усиливаться перед новым сезоном Высшей хоккейной лиги. На днях «оранжевые» подписали контракты с двумя новыми нападающими. Ряды команды пополнили 20-летний Владимир Михасенок и 21-летний Павел Горохов.

- Владимир Михасенок начинал свою карьеру в московских «Крыльях Советов», прошел школы «Центр», «Русь». В МХЛ успел поиграть в «Амурских Тиграх», - сообщили в пресс-службе «Ермака». - Предыдущий сезон выступал за «Бейбарыс» в чемпионате Казахстана. Павел Горохов тоже москвич, начал свой путь в команде «Созвездие», прошедший сезон завершил в чеховском клубе МХЛ «Русские Витязи».

Напомним, прошедший сезон стал одним из худших в истории «Ермака». Ангарчане не смогли пробиться в плей-офф, заняв в регулярном чемпионате ВХЛ 28-е место из 29.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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