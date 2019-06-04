2019-06-04T14:55:36+03:00
Общество

Движение транспорта по улице Розы Люксембург ограничат в Иркутске

Там пройдут монтажные работы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение транспорта по улице Розы Люксембург ограничат в ИркутскеДвижение транспорта по улице Розы Люксембург ограничат в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Ленинском округе Иркутска на 12 дней ограничат движение по улице Розы Люксембург.

- С 9:00 25 июня до 20:00 7 июля в районе остановки «Магазин «Спутник» будет частично ограничен проезд, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Там пройдут монтажные работы по строительству нового участка теплосети.

Водители, будьте предусмотрительны! Заранее продумайте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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