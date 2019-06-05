2019-06-05T05:49:22+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» готовится к сезону 2019-2020: с кем из игроков продлены контракты

В минувшем сезоне клуб впервые за 4 года остался без медалей
Мария КНЯЗЕВА
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«Байкал-Энергия» готовится к сезону 2019-2020 годов: стали известны имена первых участников команды«Байкал-Энергия» готовится к сезону 2019-2020 годов: стали известны имена первых участников командыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» начал потихоньку подогревать интерес болельщиков к новому сезону 2019-2020 годов. Конечно, ведь такая интрига сейчас: кто же придет на смену покинувшим команду семи игрокам? Накануне бело-синие на своей официальной странице опубликовали первые имена. Однако, все они уже знакомы иркутским фанатам. Известны пока семь фамилий.

- Вратари Максим Негрун и Григорий Лапин, полузащитники Павел Дубовик и Иван Нечаев, нападающие Евгений Волгужев и Александр Баздырев, - значится в сообщении.

Эти хоккеисты уже играли за наш клуб. Наверняка информацию о новичках «Байкал-Энергия» будет держать в секрете еще долго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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