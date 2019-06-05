2019-06-05T04:21:52+03:00
Общество

Ни дня без пожаров: горели 3 га леса в Нижнеудинском районе Иркутской области

Пожар потушили 4 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Ни дня без пожаров: горели 3 га лес в Нижнеудинском районе Иркутской областиНи дня без пожаров: горели 3 га лес в Нижнеудинском районе Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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И суток не прошло без пожаров в лесах Иркутской области. Вчера, 4 июня, был обнаружен новый очаг возгорания в Нижнеудинском районе Приангарья.

- Его площадь составляла три гектара, - сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области. - В тушении этого пожара участвовали 11 сотрудников лесной охраны и четыре единицы наземной техники.

Высокая пожароопасность в регионе сохраняется, особый противопожарный режим не отменен. На данный момент, утро 5 июня, лесных пожаров в области нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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