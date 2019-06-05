Айда на пробежку: сибиряки скупают беговые кроссовки

СЕГОДНЯ 05:07 2019-06-05T05:46:35+03:00

И это - несмотря на то, что в Иркутске цены на беговые кроссовки одни из самых высоких в стране

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Занятие бегом становятся все популярней у россиян. Виртуальная доска объявлений сравнила статистику поисковых запросов в Иркутске. Оказалось, и это не может не радовать, у сибиряков вырос интерес к спорту. А именно, к занятиям бегом. Так, в мае свою пару беговых кроссовок искали почти в два раза больше человек, чем в начале года.

Оно и понятно, зимой кроссовки актуальны только для спортзала, летом же покрасоваться в новой обуви можно пробежав по плотине - излюбленное место для бега у горожан. Кстати, «кроссы» обходятся иркутянам не дешево. Цены в нашем городе на них одни из самых высоких в стране.

- В среднем беговая пара в Иркутске стоит 3, 2 тысячи рублей, - отмечает портал. - Это на четверть выше средней стоимости по России.

Можно, конечно, купить и подешевле. Но на беговой вариант спортивной обуви дешевле 2000 «деревянных» приходится всего 13% объявлений. Придется «побегать» чтоб купить со скидкой. Дороже только в Москве. В златоглавой выложить за спортивную обувь придется 3300 «целковых». А вот бюджетнее обуваться в Волгограде, Тюмени и Тольятти — 1700-1900 руб.

Стоит отметить, что не всем удалось купить свою пару. Так, по сообщению торговой Интернет-площадки, в «избранное» россияне поместили в два раза больше объявлений, чем в прошлом году. Не смогли определиться какие хотят, не хватило средств или решили, что и старые еще сезон продюжат? И да, самый популярные размеры обуви у мужчин 41-43, а у женщин — 37-39. Именно они разлетаются «как горячие пирожки».

ИСТОЧНИК KP.RU