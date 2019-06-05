СЕГОДНЯ 06:25 2019-06-05T06:25:37+03:00

Непотушенная сигарета: мать и сын погибли на пожаре в поселке Маркова. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В пожарную часть Иркутска поступил сигнал о пожаре, звонивший рассказал диспетчеру, что горит двухэтажный дом по улице Мира в пригородном поселке Маркова. По словам очевидца внутри охваченного огнем здания, все еще остаются люди.

К приезду пожарных пламя уже полыхало на втором этаже и кровле восьмиквартирного кирпичного дома. 22 человека успели спастись, выбежав через подъезд. Еще одна женщина получила черепно-мозговую травму, выпрыгивая из окна. Ее увезли в больницу врачи скорой помощи.

- Во время тушения пожара нашли тела двух погибших , 57 –летняя женщина и ее 35-летний сын, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. – По предварительной версии, причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета, а состояние сна и алкогольного опьянения не оставили людям шанса проснуться.

Как уточнили в ведомстве, всего пару недель назад с погибшими проводилась профилактическая беседа о пожарной безопасности. Но, увы, слова специалистов не были восприняты всерьез.

ИСТОЧНИК KP.RU