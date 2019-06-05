СЕГОДНЯ 07:12 2019-06-05T07:12:00+03:00

Заглянул в посылки: начальник почтового вагона украл пять сотовых и видеокамеру в Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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С каждым годом число иркутян, которые оформляют заказы через интернет, становится все больше. Однако случается и такое, что долгожданные покупки приходят не всем. Так на работники «Почты России» на станции Иркутск-пассажирский осматривая перевозочные мешки, увидели, что на некоторых посылках вскрыта упаковка.

- Оперативники вышли на след 32-летнего жителя Иркутска, который работая начальником почтового вагона, вскрыл несколько упаковок, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Так он похитил пять сотовых, видеокамеру и рыболовный спиннинг.

Все украденные посылки полицейские нашли во время обыска в квартире похитителя. В МВД уже возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». В ведомстве уточнили, что начальнику почтового вагона грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU