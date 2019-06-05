2019-06-05T07:29:40+03:00
Происшествия

Делал закладки: в Иркутске наркоторговца приговорили к 6 годам колонии

Полицейские задержали его с поличным
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Делал закладки: в Иркутске наркоторговца приговорили к 6 годам колонии.Делал закладки: в Иркутске наркоторговца приговорили к 6 годам колонии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в сбыте наркотиков. Мужчина через соцсети познакомился с анонимным наркодилером, который предложил ему присоединится к незаконному бизнесу.

Через мессенджер иркутянин получил наводку на тайник с запрещенными веществами. Следуя инструкции от своего «начальника» он разделил партию и сделал еще несколько аналогичных закладок.

- В это время к нему подъехали полицейские, при обыске они нашли у него оставшиеся наркотики, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда.

Собранных улик хватило, чтобы возбудить уголовное дело о сбыте запрещенных веществ. По приговору суда, следующие шесть лет, житель Иркутска проведет в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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