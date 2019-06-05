Делал закладки: в Иркутске наркоторговца приговорили к 6 годам колонии
Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в сбыте наркотиков. Мужчина через соцсети познакомился с анонимным наркодилером, который предложил ему присоединится к незаконному бизнесу.
Через мессенджер иркутянин получил наводку на тайник с запрещенными веществами. Следуя инструкции от своего «начальника» он разделил партию и сделал еще несколько аналогичных закладок.
- В это время к нему подъехали полицейские, при обыске они нашли у него оставшиеся наркотики, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда.
Собранных улик хватило, чтобы возбудить уголовное дело о сбыте запрещенных веществ. По приговору суда, следующие шесть лет, житель Иркутска проведет в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU