2019-06-05T07:56:48+03:00
Общество

СК начал проверку после пожара, в котором погибли мать и сын в поселке Маркова

Ранее в МЧС выдвинули версию, что ЧП случилось из-за непотушенной сигареты
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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СК начал проверку после пожара, в котором погибли мать и сын в поселке Маркова.СК начал проверку после пожара, в котором погибли мать и сын в поселке Маркова.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В причинах гибели двух жителей поселка Маркова разберется Следственный комитет. Напомним, что ЧП произошло ночью 5 июня. Жильцы двухэтажного кирпичного дома по улице Мира позвонили в МЧС и рассказали о пожаре. Еще до приезда спасателей 22 человека успели выбежать через подъезд. Кроме того, еще одна женщина выпрыгнула в окно. При падении она получила травмы, после чего бригада скорой помощи увезла ее в больницу. Позже пожарные нашли в одной из квартир тела двух погибших. По предварительной версии инспекторов МЧС, мать и сын уснули пьяными с непотушенной сигаретой, что и привело к ЧП.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Как рассказали в ГУ МЧС России, около двух недель назад с семьей проводилась профилактическая беседа о правилах пожарной безопасности.

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Непотушенная сигарета: мать и сын погибли на пожаре в поселке Маркова. Еще 23 человека успели спастись из многоквартирного дома. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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