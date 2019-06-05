СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-05T10:00:50+03:00

Отдал деньги, часы и смартфон: иркутский таксист «развел» клиента на 120 тысяч рублей, пообещав устроить его на работу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Излишняя откровенность с водителем такси, привела 26-летнего иркутянина к потере кругленькой суммы денег. В конце марта, возвращаясь домой, мужчина рассказал водителю, что недавно потерял работу и нуждается в срочном заработке. Таксист в ответ предложил клиенту помощь в трудоустройстве. Он сделал вид, что звонит своему знакомому, который якобы являлся директором фирмы. А положив трубку, сообщил пассажиру, что нашел ему отличное место.

Конечно, «добрую услугу» хитроумный водитель оказал не за красивые глаза. В благодарность он попросил у доверчивого клиента 60 тысяч рублей, а также гаджеты: смартфон и электронные часы. Таким образом, за эту поездку он разбогател нечестным путем на 120 тысяч рублей. А когда довез обманутого до дома, сказал ждать звонка. Но ни через неделю, и даже через два месяца мужчине так никто и не перезвонил. Только тогда он отправился писать заявление в полицию.

- Водитель такси уже задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Часть украденного имущества у него изъяли и передали законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU