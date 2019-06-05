Природный фонтан появился посреди степи в Бурятии
Чудо природы увидели жители села Амгаланта в Бурятии. Неподалеку от их домов прямо посреди степи из земли забил фонтан воды.
Природный фонтан, появившился посреди степи в Бурятии.Страница Аюра Цырендылыкова в Facebook.Предоставлено "КП"
- Дальневосточный гейзер, - так описал увиденное, автор ролика ширээтэ лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков.
По словам местных жителей, природный фонтан бил недолго. И уже в тот же день иссяк. Вероятнее всего, это произошло из-за скопившихся в этом месте подземных вод. Дело в том, что неподалеку от Амгаланты течет небольшая река Нахала, которая является одним из притоков Уды.
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ИСТОЧНИК KP.RU