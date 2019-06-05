2019-06-05T11:55:53+03:00
Общество

Природный фонтан появился посреди степи в Бурятии

Видео необычного явления выложил на своей странице ширээтэ лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Природный фонтан, появившился посреди степи в Бурятии. Фото: скриншот видео со страницы Аюра Цырендылыков в Facebook.Природный фонтан, появившился посреди степи в Бурятии. Фото: скриншот видео со страницы Аюра Цырендылыков в Facebook.
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Чудо природы увидели жители села Амгаланта в Бурятии. Неподалеку от их домов прямо посреди степи из земли забил фонтан воды.

Природный фонтан, появившился посреди степи в Бурятии.Страница Аюра Цырендылыкова в Facebook.Предоставлено "КП"

- Дальневосточный гейзер, - так описал увиденное, автор ролика ширээтэ лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков.

По словам местных жителей, природный фонтан бил недолго. И уже в тот же день иссяк. Вероятнее всего, это произошло из-за скопившихся в этом месте подземных вод. Дело в том, что неподалеку от Амгаланты течет небольшая река Нахала, которая является одним из притоков Уды.

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Актер Максим Аверин покрутил молитвенные барабаны в буддийском дацане в Бурятии и загадал желание. Артист приехал на гастроли в Улан-Удэ и посетил Иволгинский дацан. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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