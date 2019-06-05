СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-05T13:07:25+03:00

"Если сложить высоту вершин, получится Эверест" - иркутянин за три дня поднялся на 8630 метров. Фото: Михаил Петров.

Во время горного марафона он с друзьями покорил на Пик Любви, Мунку-Сардык и Пик Хулуайша (Хулугайма).

Изменить размер текста: A A

Идея горного марафона родилась у иркутянина Михаила Петрова случайно, когда в марте он вернулся домой со своей очередной вершины. А почему бы не попробовать взойти на несколько, да подряд? Попробовать свои силы.

Михаил прикинул - на исполнение задуманного ему нужно три дня времени. И хорошие друзья рядом. Получилось!

- Если сложить высоту всех трех вершин, то получится высота как у Эвереста – 8 630 метров, - рассказал ИА "Байкал-инфо" Михаил Петров.- Конечно, не обошлось без сложностей. Погода в горах всегда непредсказуема, и часто бывает так, что вот ты видишь вершину, а через несколько метров ее уже закрыло грозовое облако. Набор высоты тоже дается нелегко.

Во время горного марафона он с друзьями поднялся на Пик Любви, Мунку-Сардык и Пик Хулуайша (Хулугайма). В планах у Михаила -организовать горный марафон для многих желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU