Гребли деньги в центре города: два подпольных игровых салона накрыли в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-05T12:59:30+03:00

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Очередные подпольные игровые салоны накрыли в Иркутске. На этот раз следователи и полицейские закрыли сразу два клуба, которые работали в самом центре города – на улицах Партизанской и Софьи Перовской.

В одном только нелегальном казино, расположенном в помещении на Софьи Перовской, изъяли 40 игровых автоматов. Кроме того, в салоне находились сотрудники заведения, а также посетители, которые проигрывали там немалые суммы. Такое же оборудование нашли и в клубе на Партизанской. У этого казино также было немало постоянных клиентов.

- Устанавливаются все детали этого преступного бизнеса, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Мы напоминаем жителям Приангарья, что каждый может сообщить в следственные отделы региона о работающих игорных заведениях. Конфиденциальность гарантируется всем.

ИСТОЧНИК KP.RU